Neues Jahr, (alt-)bekannte Gesichter: Titel gehen an die "Schweighofers"

Es hat bereits Tradition, dass das LSVOÖ.-Gebiet VI mit dem ersten Lauf zum Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup am Dreikönigstag in die Rennsaison startet. Dieses Mal stand Veranstalter WSG Hochburg/Ach im "Trainings-Eldorado" der Weltcupelite, im Skigebiet Pichl-Reiteralm, das Wetterglück zur Seite. Nach 30 Zentimetern Neuschnee am Vortag strahlte am Renntag die Sonne vom Himmel. Die glasklare Nacht sorgte für eine eisig-harte Unterlage. Damit hatten die knapp 150 Rennläufer aus den Bezirken Ried im Innkreis und Braunau perfekte Pistenbedingungen. Der von Kurssetzer Harry Esterbauer fair gesetzte Riesentorlauf war eher "auf der schnelleren Seite zu Hause" und lud die Läuferinnen und Läufer ein, ordentlich Gas zu geben.

Überlegene Tagesbestzeit bei den Herren erzielte nach einem perfekten Rennen Vorjahressieger Michael Schweighofer vom USC Lochen. Die weiteren Stockerlplätze der Gebietsmeisterschaft gingen an Philipp Planitzer (SV St. Pantaleon) und Christoph Zweimüller (SCU Hohenzell). Eine klasse Fahrt zauberte auch Michaels Schwester Tanja auf die Piste. Sie erzielte ebenfalls überlegene Tagesbestzeit vor Sina Hatheuer (WSV Ranshofen) und Eva-Maria Dobetsberger (WSG Hochburg). Somit blieben die Gebietsskimeistertitel – wie bereits in den vergangenen drei Jahren – in den Händen des "Geschwisterpaares Schweighofer" vom USC Lochen.

Mit fünf Klassensiegen war das Rennteam vom USC Lochen der erfolgreichste Skiverein dieses ersten Cuplaufs. Das nächste (zweite) Cup-Rennen wird am Sonntag, 26. Jänner, ausgetragen.

Ergebnisse 1. Lauf Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup

Ergebnisse des ersten Cup-Laufs in Pichl/Reiteralm

U8 weiblich (kurzer Lauf): 1. Maria Weissenbrunner, SCU Lohnsburg (53,84);

U9+U10 wbl.: 1. Luisa Schiessendobler, USC Lochen (43,32), 2. Nora Protiwa, WSG Hochburg/Ach (46,24), 3. Johanna Kainz, USC Lochen (46,36);

U11+U12 wbl.: 1. Bianca Werndl, TSU Pischelsdorf (41,16), 2. Emmafee Rutrecht, WSG Hochburg/Ach (41,31), 3. Viktoria Schachinger, SCU Lohnsburg (43,72);

U8 männlich: 1. Paul Sickinger, SCU Hohenzell (48,61), 2. Levin Eder, TSU Handenberg (56,05);

U9+U10 ml.: 1. Florian Stein, SCU Hohenzell (44,86), 2. Hannes Weber, SCU Lohnsburg (45,30), 3. Simon Schöndorfer, SCU Lohnsburg (46,02);

U11+U12 ml.: 1. Mathias Kimberger, SCU Hohenzell (39,41), 2. Fabian Stein, SCU Hohenzell (39,61), 3. Florian Födermayr, SCU Hohenzell (40,49);

U13+U14 wbl. (langer Lauf): 1. Andrea Offenhuber, SCU Lohnsburg (1:03,51), 2. Lena Kimberger, SCU Hohenzell (1:04,64), 3. Lilli-Marie Braun, WSG Hochburg/Ach (1:05,10);

U15+U16 wbl.: 1. Eva-Maria Dobetsberger, WSG Hochburg/Ach (1:00,34), 2. Michaela Zöhrer, TSU Handenberg (1:02,56), 3. Elena Trinks, SCU Hohenzell (1:03,56);

U13+U14 ml.: 1. Jonas Gerner, SU St. Johann/Walde (55,38), 2. Valentin Hofer, U. Maria Schmolln (56,43), 3. Christopher Donninger, SCU Hohenzell (1:03,28);

U15+U16 ml.: 1. Tobias Schober, USC Lochen (58,58), 2. Sebastian Schickbauer, USC Lochen (58,73), 3. Felix Aichinger, SCU Hohenzell (59,39);

U18 wbl.: 1. Sina Hatheuer, WSV Ranshofen (1:00,03), 2. Caroline Patzak, WSG Hochburg/Ach (1:03,85), 3. Sabrina Kaiser, SCU Lohnsburg (1:04,77);

U21 wbl.: 1. Annika Pieringer, TSU Pischelsdorf (1:01,28), 2. Lena Jetzinger, SCU Hohenzell (1:01,54), 3. Lisa Schober, WSG Hochburg/Ach (1:05,57);

Allg. Damenklasse: 1. Tanja Schweighofer, USC Lochen (59,00 – Gebietsmeisterin 2020), 2. Claudia Diermayr, SCU Hohenzell (1:01,34), 3. Katharina Hofmann, WSG Hochburg/Ach (1:02,10);

AK I Damen: 1. Janine Schachl, SCU Lohnsburg (1:06,05), 2. Barbara Steinberger, SCU Lohnsburg (1:15,79);

U18 ml.: 1. Fabian Hofer, U. Maria Schmolln (55,44), 2. Niklas Schimmerl, USC Lochen (57,45), 3. Jan Jetzinger, SCU Hohenzell (57,59);

U21 ml.: 1. Lukas Mann, TSU Pischelsdorf (56,02);

AK Herren: 1. Michael Schweighofer, USC Lochen (52,94 – Gebietsmeister 2020), 2. Philipp Planitzer, SV St. Pantaleon (53,89), 3. Christoph Zweimüller, SCU Hohenzell (54,14);

AK I Herren: 1. Bernhard Ziekel, TSU Handenberg (59,43);

AK II Herren: 1. Bernd Klocker, WSG Hochburg/Ach (55,08), 2. Simbert Feneberg, USC Lochen (58,18), 3. Guido Kanz, WSG Hochburg/Ach (58,41);

AK III Herren: 1. Franz Schickbauer, USC Lochen (57,37), 2. Walter Färberböck, TSU Pischelsdorf (58,56), 3. Bernhard Zweimüller, SCU Hohenzell (59,60);

AK IV Herren: 1. Gerhard Schwärz, WSG Hochburg/Ach (1:07,52), 2. Siegfried Geisberger, WSG Hochburg/Ach (1:08,07);

AK V Herren: 1. Paul Hebel, WSG Hochburg/Ach (1:10,62);