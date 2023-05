Neues Hotel in Braunau wird gut angenommen

Mit 64 Zimmern, die Hälfte davon Einzelzimmer, zählt das Hotel zu den größten in der Region. Inhaber und Hoteldirektor Adem Ucan ist mit der Frequenz in den ersten Monaten durchaus zufrieden. "Ich habe mitbekommen, dass es in Braunau den Bedarf für ein weiteres Hotel gibt. Daher hat sich das ergeben", sagt Ucan.

Die fehlende Erfahrung habe man mit Einsatz und Fleiß weggemacht. "Wir haben die Anfangsphase gut gemeistert. Unter der Woche ist das Hotel meist zu 80 oder 90 Prozent ausgebucht, dabei handelt es sich vorwiegend um Geschäftskunden."

Auch für die bevorstehenden Sommermonate ist der Hotelier durchaus zuversichtlich. "Die Buchungslage, vor allem an den Wochenenden, ist gut", sagt Ucan. Darunter seien viele Fahrradtouristen, auch die Hofinger-Reitturniere seien ein Frequenzbringer.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif