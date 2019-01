Neues Gemeindezentrum in Brunnenthal geplant

BRUNNENTHAL, TAUFKIRCHEN/PRAM. Treffpunkt für Jung und Alt soll im Dorfzentrum entstehen.

Brunnenthaler Kinder sollen zukünftig wieder mehr zu Fuß zur Schule gehen. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Große Pläne hat der Pfarrgemeinderat Brunnenthal in diesem Jahr. Mitten im Ort soll ein Gemeindezentrum mit neuer Pfarrkanzlei und einem kleinen Saal für Veranstaltungen entstehen.

Pfarrassistentin Heidi Schrattenecker stellte das Vorhaben dem Gemeinderat vor. Geplant ist im derzeitigen Weizenauer-Haus am Dorfplatz in Zusammenarbeit mit der Kommune eine neues Gemeindezentrum zu errichten. Neben der Pfarrkanzlei soll dort auch ein kleiner Saal untergebracht werden. Konkrete Planungen sollen noch dieses Jahr beginnen. Ideen für das Bauprojekt werden zusammen mit dem Verein Kulturvisionen Brunnenthal sowie dem Dorf- und Stadterneuerungsverein vom Land OÖ gesammelt. "Dieses Projekt ist auch für unsere familienfreundliche Gemeinde wichtig", so Brunnenthals Bürgermeister Roland Wohlmuth (VP).

Elternhaltestelle vor Schule

Der Gemeinderat beschloss in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ sowie dem Elternverein der Volksschule und den Lehrkräften Aktionen, damit die Kinder wieder mehr zu Fuß zur Schule gehen. "Zurzeit gibt es besonders vor Schulbeginn einige Staus, weil die Eltern ihre Kinder mit dem Auto chauffieren, obwohl viele nicht weit zu gehen hätten", so Wohlmuth. Dies soll zukünftig durch die Realisierung des Projektes "Sicher bewegt – Elternhaltestelle" vermieden werden. Bei der Brunnenthaler FP gab es einen Wechsel bei den Gemeinderäten: Herbert Burgstaller folgt Patrick Weiß. Beim Nachtragsvoranschlag der Kommune gibt es einen kleinen Überschuss.

Zukunftspläne für die Weiterentwicklung der Gemeinde sollen auch in Taufkirchen/P. 2019 verwirklicht werden. Neben dem Kanal- und Wasserleitungsbau steht die Realisierung einer Park & Ride-Anlage am Bahnhof für die Taufkirchner Kommunalpolitiker ganz oben auf der Prioritätenliste für dieses Jahr. Weiters wurden bei der Gemeinderatssitzung die Ansiedelung einer großen Firma im Betriebsbaugebiet Laufenbach sowie die Errichtung einer "Alternativen Wohnform" in Aussicht gestellt. Finanziell steht die Gemeinde gut da. Mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 6.241.000 Euro im ordentlichen Haushalt kann Taufkirchen/P. neuerlich mit einem ausgeglichenen Budget aufwarten. Auch der Gesamtschuldenstand konnte reduziert werden. Beschlossen hat der Gemeinderat eine Anpassung der Wasser- und Kanalgebühren, das Essensgeld für die Schulausspeisung wird geringfügig erhöht. Zwei Euro mehr müssen die Taufkirchner seit Jahresbeginn für das ÖBB-Schnupperticket bezahlen – dieses kostet nun neun anstatt früher sieben Euro.

