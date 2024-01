Neues Frauenhaus Braunau permanent bewohnt – leider

Anfang Oktober war das erste Frauenhaus im Bezirk Braunau bezugsfertig – und alsbald von Frauen in Not bewohnt. „Die erste kam gleich Anfang Oktober. Mittlerweile waren schon einige Frauen mit ihren Kindern hier, das Frauenhaus ist seit der Eröffnung durchgehend bewohnt. Das zeigt, dass die Einrichtung leider mit Sicherheit dringend notwendig war“, sagt Ingeborg Angerer, Vereinsobfrau von „Frauenhaus Braunau“.

Geschlagen, bedroht, isoliert, vergewaltigt: Der Weg ins Frauenhaus ist ein Ausweg aus einem gewaltvollen Alltag. Manchmal fluchtartig, oft geplant: „Viele Frauen kommen sehr bewusst. Sie melden sich zuerst bei uns an und kommen dann geplant ins Frauenhaus“, sagt Angerer. Die Einrichtung ist ein Zufluchtsort für Frauen, die unter einer gewaltvollen partnerschaftlichen Beziehung leiden. Das Frauenhaus in Braunau bietet Platz für sechs Frauen und zwölf Kinder.

Wenn das eigene Zuhause zu einer Hochrisikosituation wird, sind Frauenhäuser lebensrettende Maßnahmen. Sie bietet nicht nur ein sicheres Dach über dem Kopf, sondern qualifizierte Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Fachbereichen unterstützen, beraten und begleiten Betroffene auf dem Weg in ein gewaltfreies Leben.

Weil Gewalt keine Uhrzeit kennt, ist im Frauenhaus rund um die Uhr jemand erreichbar. Geleitet wird das „Renate Mann-Haus“ vom Verein „Frauenhaus Braunau“. Wie berichtet, ist der Name eng mit der Braunauerin und Sozialdemokratin verbunden. 2008 hat sich Renate Mann die Errichtung eines Frauenhauses zum Ziel gesetzt, der Weg dorthin war mühsam, doch sie hat nie aufgegeben. Seit 2021 sind sämtliche Genehmigungen auf Papier, wenige Monate später starb Mann überraschend.

Bisher gab es im Bezirk Braunau nur eine Frauenübergangswohnung – und zwar von der Frauenberatungsstelle „Frau für Frau“. Das Angebot deckte den Bedarf im Bezirk nicht. „Das Frauenhaus Braunau ist eine wichtige Einrichtung vor Ort, um Frauen vor akut drohender Gewalt zu schützen. Vielen Frauen, die sich bei uns melden, ist noch gar nicht bewusst, wie akut die Gefahr ist. Gerade in Trennungssituationen steigt die Gefährlichkeit oft an, weshalb hier besonders darauf zu achten ist“, sagt „Frau für Frau“-Geschäftsführerin Margarethe Kröll. Um Frauen bestmöglich zu unterstützen, arbeiten die beiden Organisationen eng zusammen. „Wird der umfassende Schutz des Frauenhauses nicht mehr benötigt, können Betroffene im nächsten Schritt in der Frauenübergangswohnung nochmals bis zu sechs Monate wohnen“, so Kröll.

Frauenhaus Braunau:

Qualifizierte Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Fachbereichen sind rund um die Uhr erreichbar: 07722/ 87700. Angeboten wird stationäre und ambulante Hilfe – vertraulich, anonym und unbürokratisch.

Spenden: So können Sie das Frauenhaus unterstützen: Mitglied werden oder spenden an: IBAN: AT38 3406 0000 0814 8157, Raiffeisenbank Braunau

Frau für Frau:

kostenlose Beratung in der Frauenberatungsstelle Braunau, Telefon: 0 77 22 / 6 46 50. Infos unter: www.fraufuerfrau.at

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck