Neues DKT-Spiel: "Das nachhaltige Innviertel"

Jetzt gibt es eine Sonderedition: "Das nachhaltige Innviertel DKT" rückt die Themen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Gefragt ist Risikobereitschaft und eine Portion Glück. Dabei dürfen freie Gebiete im Innviertel gepachtet, mit Bäumen und Wäldern bepflanzt werden. Im Spiel werden auch die lokalen Eisenbahnverbindungen und Radwege benutzt. Es kann auch beispielsweise in den Windpark Munderfing oder in Solaranlagen investiert werden.

