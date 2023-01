Neues Asylheim gibt Anlass zu Diskussionen

Die ehemalige Berufsschule ist in Privatbesitz

Aus der ehemaligen Berufsschule in Braunau wird ein Asylheim, darüber wurde vergangene Woche exklusiv in der Braunauer Warte berichtet. Seither wird in der Stadt diskutiert. Ob der Standort geeignet ist oder nicht – da scheiden sich die Geister. Während die FPÖ Braunau "Massenunterkünfte im Stadtgebiet" für "absolut unerträglich, besonders im Nahbereich von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen" hält, scheint für die Grünen der Standort geeignet zu sein.