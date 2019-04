Neuer Verein für Nachhaltigkeit

RIED. Der Verein "Trafos" will es Menschen und Unternehmen mit der Initiative "Nachhaltig im Innviertel", die sich auch im Internet findet, einfacher machen, einen nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsstil zu führen.

Der Vorstand besteht aus Max Gramberger, Karl Weilhartner und Christian Kaiser.

Der Auftakt der Initiative erfolgt am 17. und 18. Mai im "Meißl-Haus auf dem Rieder Roßmarkt mit einem "innfair"-Markt. Am 17. Mai gibt es in der Bauernmarkthalle um 19 Uhr auch ein "Fest der Nachhaltigkeit".

