2010 wechselte Karl Berghammer, gebürtiger Gurtner, von der Therme Geinberg, in der er Hoteldirektor war, in das Tauern SPA Zell am See-Kaprun. Nach zwölf Jahren als erfolgreicher Geschäftsführer in Kaprun kehrt der 52-Jährige jetzt zurück in seine Heimat. Er wechselt innerhalb der VAMED Vitality World wieder nach Geinberg und übernimmt morgen offiziell die Geschäftsführung. Die OÖN trafen Berghammer zum Interview in Geinberg.