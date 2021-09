Neuer Standort für Corona-Teststraße in Braunau

Die Öffnungszeiten bleiben gleich. Keine Änderung gibt es bei der Impfstraße, diese befindet sich weiterhin in der Bezirkssporthalle. Die Antigen-Schnelltests werden kostenlos täglich von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 19 Uhr durchgeführt, bis einschließlich 4. Oktober noch in der Bezirkssporthalle, danach im ehemaligen Stadttheater in der Theatergasse 7.

Die Anmeldung zum Testtermin ist wie gewohnt auf www.ooe.oesterreich-testet.at möglich. Das Angebot könne auch ohne Voranmeldung genutzt werden, unter Umständen sei dabei mit Wartezeiten zu rechnen, so die Stadtgemeinde.