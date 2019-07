Neuer Stadtverein Simbach nach Braunauer Vorbild

Simbach hat nun einen eigenen Stadtverein. Seit einem halben Jahr treffen sich Simbacher in ungezwungener Runde, um über die geplante A94 zu diskutieren: "Anlass war für uns die unsägliche Autobahnplanung mitten durch die Stadt", sagt Dieter Scherf, Vorsitzender des neuen Vereins. In den Gesprächen sei schnell klar geworden, dass es noch viele weitere Themen gebe, wenn es um die Verbesserung der Lebensqualität der Simbacher gehe. So reifte die Entscheidung, einen Stadtverein nach Braunauer Vorbild zu gründen.

Braunau als Vorbild

Entstanden ist der "Stadtverein Simbach am Inn". Bei der Gründungsversammlung waren die "Geburtshelfer", Mitglieder des Braunauer Stadtvereins sowie Obmann Ingo Engel, anwesend, die über ihre Arbeit informierten. Primär geht es in Braunau um die Erhaltung der historischen Altstadt. "Der Verein soll nicht als Opposition zu Gemeindeentscheidungen verstanden werden. Wir lesen vielmehr zwischen den Zeilen der Entscheidungen", sagt Engel. Wichtig ist dem Verein auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Simbach. Das spiegelt sich auch im Logo wider, das den Braunauer Kirchturm und das Simbacher Rathaus zeigt.

Als Vertreterin der Stadt konnte bei der Gründungsversammlung die Dritte Bürgermeisterin Christa Kick begrüßt werden. Der neue Stadtverein schreibt sich auf die Fahnen, die ökologischen, städtebaulichen, verkehrlichen und sonstigen Belange der Stadt zu wahren und zu fördern. Es sollen Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität, insbesondere hinsichtlich der Verkehrsführung und der Gestaltung des öffentlichen Stadtraums, ausgearbeitet werden.

Enge Verbindung beider Vereine

In der Satzung wurde auch die enge Verdingung zum befreundeten Braunauer Stadtverein herausgestellt. Beide Vereine halten engen Kontakt und stimmen sich in Fragen ab, die beide Städte am Inn betreffen.

Dieter Scherf wurde zum Vereinsvorsitzenden und Maria Kißling zur Stellvertreterin gewählt. Schatzmeisterin ist Theresia Nüßlein, als Beisitzer fungieren Claudia Würflingsdobler-Seegert und Walter Geiring. Gewählt wurden auch die beiden Kassenprüfer Thomas Brunnhuber und Ilse Würflingsdobler.