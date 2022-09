Neuer Sponsor bringt Stromschub

RIED. Das junge Rieder E-Mobilitätsunternehmen Alveri ist ein neuer Sponsor der SV Ried – und verleiht dem Verein auch neben dem Stadion Schub: Alveri installiert auf dem Stadion-Parkplatz zwei Ladestationen für Elektroautos. "Regionalität und die Beschleunigung zur nachhaltigen Mobilität sind uns als Rieder Mobility-Start-up sehr wichtig", so Alveri-Geschäftsführer Ehsan Zadmard.

Das 2019 gegründete Unternehmen ist in mehreren Bereichen aktiv. Eine eigene App analysiert via GPS-Tracking das Fahrverhalten von Autofahrern oder des gesamten Firmen-Fuhrparks und überprüft dabei, ob sich ein Elektrofahrzeug in den Alltag integrieren lässt. Das Unternehmen hat den weltweit ersten vollautonomen Laderoboter für E-Fahrzeuge entwickelt, der noch in diesem Jahr präsentiert werden soll. Und im Rahmen eines aktuellen "Field-Projekts" errichtet Alveri leistungsfähige Lade-Infrastruktur in Ried.