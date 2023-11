"Action"-Shop eröffnet in Ried

Seit Wochen wird im ehemaligen „Stadion-Center“ in der Riedauer Straße 37 in Ried gebohrt, geschraubt, gehämmert. Grund: am Samstag, 25. November, um 9 Uhr eröffnet dort der „Non-Food-Diskonter“ Action eine Filiale. Das Unternehmen ist seit 2015 in Österreich am Markt und eröffnete heuer Ende Mai bereits die 100. Filiale. Weitere Informationen folgen.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif