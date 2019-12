Neuer Rieder Standesamtsverband: 30 von 36 Gemeinden sind dabei

Viel Arbeit gibt es vor Weihnachten für Petra Huber, die Leiterin des neuen Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes Ried, und ihr Team. Für das großzügige Archiv im Rieder Rathaus werden von den 30 teilnehmenden Gemeinden des neuen Verbandes mehr als 150 Laufmeter für Akten zur Verfügung gestellt. 30 von 36 Gemeinden des Bezirks haben sich dem Verband angeschlossen. Nicht mit dabei sind Taiskirchen, Eberschwang, Hohenzell, Kirchdorf am Inn, Lohnsburg sowie Reichersberg. "Die Tür für weitere Aufnahmen steht natürlich jederzeit offen", sagt Rieds Bürgermeister Albert Ortig.

Der Auftrag zur Errichtung des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes kam von der Bürgermeisterkonferenz Ried. Anschließend wurde eine Arbeitsgruppe mit mehreren Amtsleitern des Bezirks und Petra Huber, der Leiterin der Bürgerservicestelle Ried, eingerichtet.

Grund für die Bündelung ist die komplexe Aufgabenlage. Das Detailwissen könne nicht mehr in allen Gemeinden in der notwendigen Form angeboten werden, deshalb entstehen in Oberösterreich immer mehr Bezirke über die Kooperationen. Im Stadtamt Ried wurden für zwei zusätzliche Mitarbeiterinnen Büros eingerichtet, die Umbaukosten, die zu 90 Prozent vom Land Oberösterreich getragen werden, betrugen etwas mehr als 90.000 Euro. Ab 2020 findet zwei Mal pro Jahr eine Verbandsversammlung, der Rieds Stadtchef Ortig als Obmann vorsteht, statt. Der Betrieb beginnt mit 1. Jänner des neuen Jahres.

Hochzeiten überall möglich

Trauungen sind nach wie vor in den Verbandsgemeinden möglich. Voraussetzung dafür ist, dass eine Person mit abgelegter Standesamts- und Staatsbürgerschaftsprüfung bei der jeweiligen Gemeinde angestellt ist. Alle Hintergrundarbeiten und Vorbereitungen können zentral von Ried aus erledigt werden.

"Der Zusammenschluss ist sinnvoll. Die Qualität für die Bürger steigt. Ich hoffe, dass wir noch die eine oder andere der sechs Gemeinden, die noch nicht Mitglied sind, von einem Beitritt überzeugen können", sagt Lambrechtens Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Manfred Hofinger.

Bezirkshauptfrau Yvonne meWeidenholzer spricht von einem zeitgemäßen Schritt. "Wir müssen die vorhandenen Synergien nutzen", so Weidenholzer.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at