Johannes Esterbauer ist neuer Primar der Abteilung für Urologie am Krankenhaus Ried. Er folgt auf Erich Würnschimmel, der nach mehr als 18 Jahren als Abteilungsleiter in den Ruhestand tritt. Der 59-jährige Innviertler Johannes Esterbauer ist seit 2003 am Krankenhaus Ried tätig, seit 2007 als stellvertretender Abteilungsleiter. Nach seinem Medizinstudium in Innsbruck begann Esterbauer mit der Turnus- und Facharztausbildung, die er in den Krankenhäusern Braunau und Ried absolvierte.