Neuer Polizeichef: "Das Wichtigste bei der Führungsarbeit ist Empathie"

Mit einem gemeinsamen Frühstück mit den Kollegen startete Gerald Eichinger in seine neue berufliche Herausforderung als Rieder Bezirkspolizeikommandant. Der 52-Jährige aus dem Bezirk Eferding löste Stefan Haslberger, der die Leitung in Braunau übernahm, ab. Eichinger lebt in einer Beziehung und ist Vater eines erwachsenen Sohnes, der ebenfalls Polizist ist.