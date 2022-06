Neuer Partner für flächendeckendes Glasfasernetz

Um den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Mattighofen voranzutreiben, will der Anbieter A1 3,4 Millionen Euro für schnelles Internet investieren. "In unserer Stadt sind bereits der nördliche Bereich sowie einige größere Firmen an das Glasfasernetz angebunden. Im Westen und Südwesten baut aktuell die Firma PR-Link das förderfähige Gebiet aus", so Mattighofens Bürgermeister Daniel Lang.

"Eines meiner Ziele ist der gesamtheitliche, flächendeckende Glasfaserausbau. Ich freue mich sehr, dass nun alle interessierten Unternehmen und Haushalte die Möglichkeit erhalten, sich mit Glasfaser-Internet für die Zukunft zu rüsten. Die Pandemie hat einmal mehr die Wichtigkeit von schnellem Internet aufgezeigt", so Mattighofens neuer Bürgermeister Daniel Lang (VP).

Die A1 Telekom Austria AG investiert mehr als 3,4 Millionen Euro, so Bernd Treffler, der mit seinem Team von A1 für den Ausbau vor Ort verantwortlich ist. "Der Ausbau durch A1 ist fixiert, wir bauen für Sie ohne Bundesförderung und Anschlussquote. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir der Reihe nach jeden Haushalt ohne bereits bestehenden Glasfaseranschluss aufsuchen, die örtlichen Gegebenheiten besprechen sowie Verträge abschließen", so Treffler.

Sobald ein Gebiet "abgeschlossen" ist, sollen dort die Grabungsarbeiten beginnen. "Es gibt verschiedene Vertragsmodelle, angefangen von einer bloßen Leerverrohrung an die jeweilige Grundstücksgrenze bis hin zum fix-fertigen Glasfaseranschluss ins Haus. Somit sollte für jeden das Richtige dabei sein", sagt Treffler.

Der Ausbau sei wichtig, so Michael Bamberger, Jungunternehmer in Mattighofen. "Für uns als eher kleines, familiengeführtes Unternehmen spielt die Anbindung an das Glasfasernetz eine bedeutende, wettbewerbsentscheidende Rolle."

Wichtig sei, alle Liegenschaftseigentümer über dieses Angebot zu informieren, damit die Grabungsarbeiten schnell voranschreiten und etwaige Doppelgrabungen vermieden werden, so Mattighofens Infrastrukturausschuss-Obmann Helmut Zauner.

"Der ‚Mattighofner Baustellen-Sommer 2022‘ stellt uns ohnehin vor große Herausforderungen. Es muss jedem klar sein, dass es ohne bauliche Maßnahmen zu keiner Verbesserung kommt. Ich bitte daher alle Mattighofner bereits vorab um Verständnis", so Zauner.