Neuer Pächter des Kirchenwirtes in Andorf eröffnet

Ab Samstag, 18. Dezember, sind Tischreservierungen möglich.

Der 47-Jährige wird seinen Gästen zukünftig im Andorfer Kirchenwirt traditionelle österreichische Schmankerl sowie europäische Gerichte auftischen. „Wir wollen die Tradition hier im Kirchenwirt in Andorf beibehalten und einen gemütlichen Treffpunkt schaffen. „Unser Motto lautet: ‘wirtlich guat’“, so die Frau des neuen Pächters, Olesia Tovmasyan, die den gelernten Koch in organisatorischen Dingen unterstützt. 150 Sitzplätze bietet das Wirtshaus im Ortszentrum von Andorf in den drei Gaststuben. Dienstags ist Sperrtag.