Neuer Obmann beim Bauernbund Ried

Der 43-jährige Christoph Schneiderbauer hat mit Ehegattin Anita drei Söhne im Alter von 17, 12 und 10 Jahren. Schneiderbauer maturierte an der HBLA Ursprung (Salzburg) und durchlief die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Ober St. Veit (Wien).

Im Anschluss widmete er sich der Beratung und Erwachsenenbildung und begleitete Projekte wie Gewässerzukunft Antiesen oder betriebswirtschaftliche Berechnungen in der Landwirtschaft. 2008 übernahm er den elterlichen Hof, den er seit 2013 mit seiner Frau im Vollerwerb führt.

Seit 2003 ist Christoph Schneiderbauer Gemeinderat, seit November 2021 Vizebürgermeister in Pattigham. "Die Herausforderungen von heute sind die Chancen von morgen. Mit den Problemen der Lieferketten ist die Notwendigkeit einer eigenen Energie- und Lebensmittelversorgung ganz neu in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt", so der neue Bauernbund-Bezirksobmann. Vorgänger Josef Diermayer wurde für seine Verdienste ausgezeichnet.

