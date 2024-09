Neuer Nahversorger für die Rieder Innenstadt

Zuletzt wurde viel über leerstehende Verkaufsflächen in der Rieder Innenstadt gesprochen. Langsam, aber sicher kehrt wieder mehr Leben in das Zentrum der Bezirkshauptstadt ein. Vor etwas mehr als einem Monat eröffnete Viktoria Stegmüller in der Passage ihr Café – Bistro – Bar "ViVid". Seit Montag ist am ehemaligen Standort des DM-Marktes am Hauptplatz der Regionalmarkt "uns’a" zu finden. Dieser ist nicht neu, aber nun größer als am ehemaligen Standort am Roßmarkt.