Neuer Motorenprüfstand für Schule

BRAUNAU/WELS. Ein vom Welser FH-Fachbereich Elektrotechnik entwickelter Multifunktions-Motorprüfstand "MoBreSy" ist nun auch an der HTL Braunau in der Lehre in Betrieb gegangen. Das Gerät wurde gemeinsam nach den FH-Plänen aufgebaut und steht nun den HTL-Schülern zur Verfügung, um die Eigenschaften von unterschiedlichen Elektromotoren analysieren und die richtigen Motoren für den jeweiligen Anwendungsbereich auswählen zu können.

Die bisher verwendeten Motorprüfsysteme auf Basis von Magnetpulverbremsen sind sehr fehleranfällig gewesen. Daher haben die Welser Techniker für die Grundlagenlehre in Elektrotechnik und Antriebstechnik einen eigenen Motorprüfstand entwickelt.

"Damit können wir Drehstrom-, Asynchron-, DS-Synchron-, alle Arten von Gleichstrom-, Servo- und Schrittmotoren überprüfen. Der Vorteil ist, dass dieser flexibler einsetzbar, günstiger in der Anschaffung ist und problemlos funktioniert", sagt FH-Fachbereichsleiter Mario Jungwirth. "Die neuen Motorenprüfstände kommen in unseren Antriebstechnik-Laborübungen zum Einsatz. Dieses Projekt dient als wertvolle Basis für weitere gemeinsame Entwicklungen von Lehr- und Laborgeräten", sagt Gerda Schneeberger, Direktorin der HTL Braunau.