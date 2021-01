Neuer Lockdown bringt mehr Kurzarbeitsanträge

764 Personen haben sich im Dezember 2020 beim AMS Ried arbeitslos gemeldet – vorwiegend aus dem Bereich der Saisonarbeitslosigkeit (Baubranche) mit einer Einstellzusage. Insgesamt sind per Jahreswechsel im Bezirk Ried 2100 Personen arbeitslos vorgemerkt, und knapp 400 werden in Schulungskursen betreut. Aktuell wird die Arbeitslosenquote mit 7,4 Prozent beziffert, im Vormonat waren es 5,6 Prozent. Der neuerliche Lockdown habe die "Nachfrage" nach Kurzarbeit wieder deutlich erhöht. Verlängerungen und Neubeantragungen waren und sind an der Tagesordnung, so Rieds AMS-Leiter Klaus Jagereder.

"Nur durch die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit konnten zahlreiche Dienstverhältnisse gesichert und Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen vermieden werden." Negativ: Die Dauer der Arbeitslosigkeit steige. Auf der einen Seite gebe es viele Personen, die gleich nach einem Jobverlust das nach wie vor sehr gute Stellenangebot nutzen und bei einem anderen Unternehmen einsteigen, so Jagereder. Auf der anderen Seite seien aber fehlende Ausbildung oder geringe Mobilität Gründe, die es manchen sehr schwer machen, wieder beruflich Fuß fassen zu können.