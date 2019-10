Die Verkehrssituation beim Kreisverkehr auf der B156/Schlossstraße wird laut Unternehmen dank des neuen Lkw-Terminals bei der Amag-Nordeinfahrt maßgeblich entlastet. Das zeige sich schon zwei Wochen nach der Eröffnung, so das Unternehmen in einer Aussendung. Es sei eine gelungene Lösung gefunden worden, da die Abwicklung des Lkw-Verkehrs in und vom Werksgelände jetzt wesentlich effizienter verlaufe. Die Fahrzeuge können nun direkt und ohne Wartezeit in den neuen Parkplatz einfahren, heißt es.