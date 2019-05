Neuer Landes-Vize: "Ich bin einer, der gerne etwas anpackt und fertig macht"

Mit Blaulicht und Folgetonhorn rückte Michael Hutterer am Mittwoch ins Schärdinger Feuerwehrhaus ein, wo schon seine Familie und die Feuerwehrkameraden nebst Blasmusik warteten. Nur kurz zuvor war er zum neuen Landes-Feuerwehrkommandant-Stellvertreter gewählt worden. Er trat bereits zum zweiten Mal zur Wahl um dieses Amt an. Trotz zweier Gegenkandidaten war der neue Stellvertreter gleich im ersten Wahlgang fix. Michael Hutterer preschte mit 48 Stimmen schnurstracks auf den Posten des Vize-Chefs der Feuerwehren Oberösterreichs. Die beiden Mühlviertler Kandidaten unterlagen. Johannes Enzenhofer konnte neun Stimmen, Eduard Paireder sechs Stimmen für sich gewinnen.

Vieles ist im Fluss

Hutterer suchte gleich nach der Wahl den Konsens: "Mir ist die gemeinsame Zusammenarbeit wichtiger als der Sieg über den Einzelnen", sagte er. Immerhin sei es die Kameradschaft, die das Feuerwehrwesen ausmache. Als profunder Kenner der Feuerwehr will sich der bisherige Schärdinger Stadt- und Abschnittskommandant gleich voll in die Arbeit stürzen: "Jetzt geht es erst einmal um die Aufteilung der Aufgaben. Dann gehen wir es gemeinsam an", sagte er. "Vieles im Feuerwehrwesen ist im Fluss und einiges noch offen. Ich bin ein Mensch, der gerne etwas anpackt und fertig macht", erklärte Hutterer seine Motivation. Das fange etwa beim Digitalfunk an und höre bei der Bekleidung noch lange nicht auf. Auch im Katastrophenschutz gebe es einiges zu erledigen: "Man muss Bewährtes erhalten und Neues ergänzen."

Wo im System der Schuh drückt, weiß Michael Hutterer ganz genau; immerhin ist er bereits seit 19 Jahren Kommandant der Feuerwehr Schärding und seit neun Jahren auch Abschnitts-Kommandant. Dass er gemeinsam mit dem neuen Landes-Kommandanten Robert Mayer eine gute Basis vorfindet, sei dabei ein großer Vorteil: "Wolfgang Kronsteiner hat viele heiße Eisen angefasst, von denen die Feuerwehren noch in Jahrzehnten profitieren werden", sagt er in die Richtung des scheidenden Landes-Kommandanten.

Erfahrener Kommandant

Seit 33 Jahren ist Hutterer Mitglied der Feuerwehr. Bereut habe er es noch keinen einzigen Moment. "Ich fühle mich sehr wohl und sehe es als meinen persönlichen Beitrag für unsere Gesellschaft", sagt er. Genau deshalb reize ihn auch die Mitarbeit an vorderster Front.

Die Möglichkeit, dieses "einzigartige System der Feuerwehr" mitzugestalten, sei eine erfüllende Aufgabe. Deshalb will der Schärdinger sein Amt auch als Vollzeitjob anlegen. Die entsprechenden Weichen am Arbeitsplatz und in der eigenen Feuerwehr wurden bereits gestellt.

Artikel von Thomas Fellhofer