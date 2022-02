Neuer Knirps-Schirm aus Recyclingmaterialien

Mit ihrem neuen Schirmmodell "Vision" beschreite die Marke Knirps neue Wege in der nachhaltigen Produktentwicklung, so der Schirmhersteller Doppler mit Sitz in Braunau-Ranshofen.

Die Knirps-Philosophie besage, dass ein Schirm kein Wegwerfprodukt sei, sondern bei Bedarf repariert und jahrelang genutzt werden könne. Dieser Gedanke sei nun beim neuen Knirps "Vision" um die Nutzung recycelter und umweltschonender Materialien erweitert worden. Der Stoff für das Schirmdach ist aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen hergestellt und mit einer PFC-freien, biologisch abbaubaren wasser- und schmutzabweisenden Schicht überzogen.

Griff, Schieber, Krone und Top bestehen aus einem Biokomposit-Werkstoff, hergestellt aus natürlichem Hanf. Dieser sei deutlich strapazierfähiger als herkömmlicher Kunststoff und zu 100 Prozent industriell kompostierbar. Mit dem Knirps "Vision" ist der Hersteller Doppler in die aktuelle Pre-Selection für den Green Product Award 2022 aufgenommen.

Der Award zeichnet Produkte und Dienstleistungen für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design und Innovation aus. Das Unternehmen Doppler wurde 1946 von Ernst Doppler gegründet und hat sich seither zum innovativen Vorreiter bei der Herstellung von Sonnen-, Regen- und Werbeschirmen entwickelt. Der Familienbetrieb in vierter Generation verfügt neben dem Hauptsitz in Braunau-Ranshofen über Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, Slowakei, Rumänien und China. Zum Unternehmen gehören die Produktmarken doppler, doppler-Manufaktur, Knirps und derby. Weiters verfügt der Schirmhersteller über Lizenzen für Produktion und Vertrieb von Schirmen der Marke Bugatti und fertigt Schirme für Rolls-Royce, Audi oder Marco Polo. Doppler beschäftigt 200 Mitarbeiter in Österreich und 360 im Gesamtkonzern. Der Jahresumsatz liegt bei 70 Millionen Euro, der Exportanteil bei mehr als 80 Prozent.