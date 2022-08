Neuer Gemeindearzt für Aspach

In der Marktgemeinde Aspach ist die medizinische Versorgung auch weiterhin gesichert. Die Gemeindearztpraxis wird mit Anfang Oktober neu besetzt: Hubert Wohlschlager – der Mediziner wohnt in Altheim und betreibt derzeit eine Arztpraxis in Braunau – wird künftig als Gemeindearzt in der 2600-Einwohner-Gemeinde tätig sein, wie der Arzt im Telefonat mit den OÖNachrichten bestätigte. Nachdem die bisherige Gemeindeärztin Anita Kaiser die Aufgabe der Praxis mit Ende September angekündigt hatte, war längere Zeit nach einer Nachfolge gesucht worden. Die Erleichterung über die Zusage des Mediziners ist auch bei Bürgermeister Georg Gattringer zu spüren: „Ich bin sehr froh, dass die Arztpraxis jetzt nahtlos weitergeführt wird“, so der Bürgermeister gegenüber den OÖNachrichten.