Neuer FACC-Auftritt: "Eine Marke ist wie ein Mensch, erster Eindruck zählt"

INNVIERTEL. Flugzeugteilebauer dynamisch auch in digitaler Welt – Award für Website.

Andreas Perotti, FACC, (r.) übernimmt die Auszeichnung Bild: Reichl & Partner

Seit Einführung des bislang letzten Markenauftritts im Jahr 2012 habe sich FACC, so CEO Robert Machtlinger, als einer der führenden Technologiepartner der globalen Aerospace-Industrie signifikant weiterentwickelt.

"Wir wollen daher, dass sich FACC noch stärker als hochkarätiges Hightech-Unternehmen in der Flugzeugindustrie etabliert und durch Innovation, Forschung und Entwicklung sowie modernste Produktionsstätten ihre Position als leistungsstarker Partner weiter ausbaut", begründete der FACC-Chef den neuen visuellen Markenauftritt des Unternehmens vor einiger Zeit. Das neue Markenbild solle zudem die weltoffene und zukunftsweisende Ausrichtung des Unternehmens ausdrücken.

Nun hat FACC den "WebAward 2018" für die "Best Technology Website" erhalten, der jährlich durch die Web Marketing Association für herausragende Internetpräsenzen in unterschiedlichen Branchen verliehen wird.

Robert Machtlinger zur jüngsten Auszeichnung: "Inhaltlich, technisch und in der Bedienung bieten wir unseren Web-Besuchern wegweisende Lösungen. Sie bilden die Grundlage, um unsere digitalen Dienstleistungen konsequent auf alle unsere Stakeholder auszurichten und die Informationsvermittlung zu optimieren."

Im Vorfeld war der Markenauftritt erneuert worden: "Der Relaunch unseres Markenauftritts drückt aus, was wir sind, nämlich ein globaler Player in einer faszinierenden Branche, Weltmarktführer in technologischen Teilbereichen und ein attraktiver Arbeitgeber", so Robert Machtlinger. Der Innviertler Flugzeugteilebauer beschäftigt 3400 Mitarbeiter in 13 Ländern.

Im Herbst 2017 startete das Marketingteam von FACC mit dem Erneuerungsprozess. "Eine Marke ist wie ein Mensch, der erste Eindruck zählt. Das Logo präsentiert unser Unternehmen als hochwertigen, souveränen und innovativen Premiumanbieter im Aerospace-Bereich. Die Sujets für die drei Divisionen sind in elegantem Schwarz, der Farbe unseres Hightech-Grundmaterials Carbon, gehalten und technologisch anspruchsvoll gestaltet. Die neue FACC-Bildwelt ist ausdrucksvoll und vermittelt Dynamik", sagte Andreas Perotti, Director Marketing & Communications, zum neuen Markenauftritt von FACC.

Auch neues Design im Web

Gemeinsam mit dem neuen Auftritt gehe auch der Relaunch der Website von FACC unter facc.com online. Hier setze sich, so Perotti, das neue und ausdrucksvolle Design in der digitalen Welt konsequent weiter fort.

