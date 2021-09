Neuer Direktor für die Musikschule

Müller folgt an der Spitze der Musikschule auf Anita Billinger, die seit 2015 Direktorin war und sich aus privaten Gründen dazu entschieden hat, die Leitung abzugeben.

Thomas Müller war von 1992 bis 2002 Direktor der Landesmusikschule in Haag am Hausruck und wechselte später auf eigenen Wunsch ins Leader Management, wo er die Region Sauwald betreute. In den vergangenen Jahren war Müller für einen Industriebetrieb aus Ried im Bereich Business Development tätig. Nun kehrt er wieder ins Musikschulwesen zurück.