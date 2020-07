Der neue Computertomograf, der kürzlich im Ambulatorium für bildgebende Diagnostik am Standort des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern in Ried in Betrieb genommen wurde, ist ein Hightechgerät der neuesten Generation. Die Vorteile des neuen Gerätes: Die Untersuchungen sind strahlenärmer und kürzer als in der Vergangenheit.