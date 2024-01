Neuer Coach: SV Lambrechten setzt auf interne Lösung

Der langjährige Coach wechselte – wie berichtet – in die Landesliga zum SV Grieskirchen. Auf der Suche nach einem Nachfolger wurde die sportliche Leitung rund um Michael Berrer nun in den eigenen Reihen fündig: Peter Jaksa, seit Sommer 2022 als Spieler eine tragende Säule im Lambrechtner Mittelfeld, übernimmt das Traineramt. In seiner Funktion als Spielertrainer wird Jaksa zudem vom bisherigen Reservetrainer Peter Andorfer und Abwehrspieler Gergö Kalmar unterstützt.

Interimslösung bis Sommer

"Es freut uns sehr, dass wir mit Peter Jaksa unsere interne Wunschlösung als Spielertrainer für die kommende Frühjahrsmeisterschaft bis Sommer präsentieren können. In den gemeinsamen Gesprächen war sehr schnell klar, dass diese interne Interimslösung in der derzeitigen Phase und Situation am besten für den SVL passt. Peter Jaksa hat aufgrund seiner Laufbahn und seiner bisherigen Stationen sehr viel Erfahrung und fußballerische Fachkompetenz sammeln können", wird Berrer in einer Aussendung des Vereins auf Facebook zitiert. Man sei überzeugt, dass man mit dem neuen Trainer die sportlichen Ziele für die aktuelle Saison erreichen und eine gute Rückrunde spielen könne.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer