Neuer Bezirkskommandant für Rieder Feuerwehren

RIED. Nach 30 Jahren im "Kommandogeschäft", darunter zehn Jahre an der Spitze des Bezirksfeuerwehrkommandos Ried, übergibt Friedrich Prenninger sein Amt.

Jürgen Hell Bild: Privat

Gewählt wird am 25. März – dem Vernehmen nach mit höchster Wahrscheinlichkeit wird Jürgen Hell aus St. Martin im Innkreis neuer Bezirksfeuerwehrkommandant.

Er wolle das Amt in jüngere Hände legen, so Friedrich Prenninger auf OÖN-Anfrage. "Der Zeitpunkt passt gut. Jürgen Hell ist im besten Alter für diese Aufgabe. Ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, dass ich nach zwei Perioden aufhören werde. Ich bin außerdem mit meinem Job in der Privatwirtschaft genügend gefordert. Irgendwann wird beides zu viel", so Prenninger.

Der 41-jährige Jürgen Hell ist Kommandant-Stellvertreter bei der Feuerwehr St. Martin und im Bezirkskommando bisher für EDV zuständig.

Feuerwehr im Doppelpack: Hell ist beruflich im Landesfeuerwehrkommando in Linz tätig. "Schauen, dass alles gut weiterläuft", so der 41-Jährige für den Fall der erfolgreichen Wahl zum neuen Rieder Bezirksfeuerwehrkommandanten. "Hohe Funktionäre hören aus Altersgründen auf. Es gilt, weitere gute Köpfe heranzubringen. Friedrich Prenninger hat ausgezeichnet geführt, inhaltlich ist nicht viel umzukrempeln." Das Aufgabengebiet bei den Feuerwehren werde generell umfangreicher. Für die Jugendarbeit, die nun bereits bei ab Achtjährigen möglich sei, gelte es, adäquates Programm zu schaffen.

Wohnort ist immer öfter nicht mehr Arbeitsort: Die Tageseinsatzbereitschaft sei ein Dauerthema, so Jürgen Hell.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema