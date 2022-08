"Es freut mich, dass nach dem Stadtfest, das ein großer Erfolg war, das nächste Highlight in Ried stattfindet", sagt Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) vor der sechsten Auflage von "Genuss in Ried". Heuer wird der gesamte Rieder Hauptplatz und ein Teil des Stelzhamerplatzes am Samstag, 27. August, zum kulinarischen Treffpunkt des Innviertels.