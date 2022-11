Der Spatenstich für den neuen Ausbildungs-Campus am Krankenhaus Ried, für den rund neun Millionen Euro veranschlagt wurden, erfolgte im Mai 2021 – nun mit Beginn des neuen Schuljahres ist der Campus in Betrieb, das Gebäude mit einer Gesamtfläche von 6500 Quadratmetern ist an der Nordseite des Krankenhausareals entstanden. Vom alten Gebäude verblieben die Kellergeschoße, in denen die Gebäudetechnik für den Neubau mit Lüftungszentrale und Elektroverteiler untergebracht ist.