Neue Verbindung für Schüler

Eine neue und direkte Busverbindung für Schüler aus Hohenzell in die Mittelschule nach Eberschwang und retour geht mit Beginn des Schuljahres ab 11. September in Betrieb. Die Etablierung erfolge in enger Abstimmung mit den beiden Gemeinden und der Mittelschule Eberschwang, so der Verkehrsverbund in einer Aussendung. Der Schülerverkehr sei an die Schulzeiten angepasst worden. Laut Verkehrsverbund habe man ein neues, verlässliches und bequemes Fahrplanangebot geschaffen, um die Kinder zuverlässig in die Schule und wieder nach Hause zu bringen. "Die Verbesserung des Schülerverkehrs ist nicht nur eine Frage der Mobilität, sondern auch der Unabhängigkeit, Freiheit und Sicherheit", sagt Günther Steinkellner, FP-Landesrat für Mobilität.

Die Bürgermeister Josef Bleckenwegner (Eberschwang, SP) und Thomas Priewasser (Hohenzell, VP) hoben die Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor. "Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass in wichtigen Angelegenheiten ein starker Zusammenhalt zwischen den Nachbargemeinden über die Parteigrenzen hinweg gelebt wird", sagt Priewasser.

