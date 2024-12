Neue Übergangswohnung für Frauen in Not in Schärding eröffnet

Eine im Bezirk Schärding jetzt geschaffene Übergangswohnung soll Frauen in Notlagen unterstützen. "Laut Bericht des Gewaltschutzzentrums kam es 2023 zu 69 Betretungs- und Annäherungsverboten im Bezirk Schärding, das ist mehr als eine Wegweisung pro Woche", sagt Angelika Langmaier, Obfrau des Vereins Frauennetzwerk3, der auch den Bezirk Schärding betreut.

Die Übergangswohnung diene als sicherer Hafen, betroffene Frauen können hier Unterstützung und Ruhe finden, um ihr Leben neu zu gestalten, so Landesrätin Christine Haberlander (VP) bei einem Besuch in Schärding.

In jedem Bezirk soll es eine Schutzunterkunft geben, so das Ziel. Neben den Frauenhäusern zählen dazu Frauenübergangswohnungen. Regionale Unterkünfte seien wichtig, weil lange Anfahrtszeiten eine große Hürde sein können – sodass Frauen bei dem Gewalttäter bleiben – oft auch, um ihre Kinder nicht völlig aus ihrer gewohnten Umgebung reißen zu müssen, so Haberlander.

Wichtiges Angebot

Die Gemeinden des Bezirks unterstützen das Projekt finanziell via Sozialhilfeverband, so Schärdings Bezirkshauptmann Florian Kolmhofer. "Es freut mich, dass durch die Eröffnung dieser Wohnung im Bezirk Schärding ein wichtiger Beitrag geleistet werden kann", sagt Kolmhofer. Das Frauennetzwerk3 erlebe regelmäßig im Beratungsalltag, dass Frauen oft beschließen, in prekären Beziehungen oder Lebensumständen zu bleiben, weil sie nicht wissen, wo sie ihr Leben in einem geschützten Rahmen neu organisieren können.

"Mit den Frauenübergangswohnungen schaffen wir ein Angebot, das genau diesen Rahmen ermöglicht. Dank der Zusammenarbeit können wir ab sofort ein geborgenes Übergangszuhause anbieten", erklärt Frauennetzwerk3-Geschäftsführerin Anna Pucher.

