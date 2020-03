Neue Trikotsponsoren für die SV Ried

RIED. Gute Nachrichten gibt es bei der SV Guntamatic Ried in Sachen Sponsoren. In den vergangenen Tagen stellte der Verein, der am Freitag im ersten Heimspiel in diesem Jahr auf Austria Lustenau trifft, drei neue Trikotsponsoren vor.

Die RHS Montage GmbH mit Sitz in Natternbach ist sowohl vorne als auch hinten am rechten Ärmel des SVR-Trikots vertreten. SV-Ried-Vorstandsmitglied Thomas Gahleitner habe ihn von den Vorteilen einer Kooperation mit dem Verein überzeugen können. "Wir möchten mit der Präsenz die Bekanntheit unseres Unternehmens weiter steigern. Wir drücken dem Verein die Daumen, dass es mit dem Aufstieg in die Bundesliga klappt", sagt Hubert Razenberger, Geschäftsführer von RHS. Die Firma beschäftigt derzeit etwas mehr als 50 Mitarbeiter.

Weyland, Elements

Die Weyland Haustechnik ist ab sofort mit "Elements" auf den Hosen der Zweitliga-Kicker vertreten. "Es freut mich, dass wir in guter Zusammenarbeit mit der Weyland Haustechnik GmbH, einem Unternehmen der GC Gruppe, das Sponsoring weiter ausbauen konnten", sagte SVR-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner. "Mit der zusätzlichen Präsenz auf den Hosen möchten wir unsere 14 Bäderausstellungen in Österreich, die seit drei Jahren unter der Marke ,Elements’ promotet werden, hervorheben", so Thomas Friedl, Geschäftsführer der Weyland Haustechnik GmbH mit Sitz in St. Florian am Inn.

RHS Montage GmbH

Beim Auswärtsspiel in Klagenfurt war das Logo und der Schriftzug des Baumkronenwegs erstmals auf dem Trikot der SV Ried zu sehen. "Wir als Naturerlebnispark unterstützen regionale Vereine wie die SV Ried. Wir schätzen die Vereinskultur und wollen diese entsprechend fördern", betont Jakob Schopf, Geschäftsführer der Baumkronenwegs.