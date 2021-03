Neue Teststraße in der Rieder Innenstadt

,,Sicher in den Gastgarten, das war mit ein Hintergrund, warum wir uns in der Wirtschaftskammer Ried für eine eigene Teststraße in der Innenstadt eingesetzt haben", sagt Josef Heißbauer, der Obmann der Rieder Wirtshaftskammer.

Die Teststraße in Ried wird am Hauptplatz eingerichtet und von der ,,Alten Stadtapotheke" und von der ,,Neuen Stadtapotheke" betreut. Ab Donnerstag, 1. April, ist die Straße bereits geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 19 Uhr. "Wir kehen davon aus, dass bis zu 350 Testungen täglich durchgeführt werden können. Wichtig war uns auch die lange Öffnungszeit der Corona-Teststraße bis 19 Uhr am Abend", betont Heißbauer. Damit haben Pendler, Fachkräfte und die Gastronomie eine innerstädtische Testmöglichkeit.

,,Wegen des immer größer werdenden Bedarfs an Testmöglichkeiten ist eine zusätzliche Teststraße im Zentrum von Ried unbedingt erforderlich", hoffen auch Hermann Ostheimer und Ali Geles von der Neuen Stadtapotheke auf regen Besuch.

,,Ganz Oberösterreich hofft auf baldige Öffnungsschritte in der Gastronomie und den Beherbergungsbetrieben. Jetzt liegt es auch an uns selbst, das zusätzliche Angebot anzunehmen. Die Hausaufgaben für die vermutlich notwendigen Eintrittstestungen für Gastro und Hotellerie sind gemacht", sagt Gerald Hartl, der Geschäftsführer vom Tourismusverband s ´Innviertel.