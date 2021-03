Bis zu 350 Testungen kann die neue Teststraße am Rieder Hauptplatz 26 bewältigen. Start ist heute, Gründonnerstag. Betreut wird die Teststraße von den beiden Innenstadt-Apotheken. "Sicher in den Gastgarten war mit ein Hintergrund, warum wir uns für eine eigene Teststraße in der Innenstadt eingesetzt haben", erklärt Josef Heißbauer, der Obmann der Wirtschaftskammer Ried. Dass es nach den steigenden Fallzahlen mit der eigentlich schon geplanten Teilöffnung in der Gastronomie nichts geworden ist,