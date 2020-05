Neue Tarnanzüge und "coronabedingt" Vollbetrieb in Kaserne

Ganz vorne dabei: Das Rieder Panzergrenadierbataillon 13 erhält als bislang zweite Einheit innerhalb des österreichischen Bundesheeres neue Tarnanzüge, zur offiziellen Übergabe reiste gestern Ministerin Klaudia Tanner nach Ried, wo derzeit neben Kadereinheiten Grundwehrdiener und Milizsoldaten stationiert sind.

Die neuen Tarnanzüge

Soldaten in Jahnturnhalle

Obwohl sich aktuell Teile des Bataillons mit Kommandant Alfred Steingreß im Auslandseinsatz befinden, ist die Kaserne nach Maßgabe der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen voll belegt – und die Rieder Jahnturnhalle dient als Zusatzquartier.

Die Soldaten sind zur Unterstützung an den Grenzen eingesetzt, von der Gesundheitsassistenz mit Fiebermessen bis hin zur Überwachung geschlossener Grenzübergänge –, und die Ausbildung läuft in Corona-Zeiten unter verschärften Schutzmaßnahmen weiter: Friedrich Rescheneder hat als aktueller Kommandant entsprechend alle Hände voll zu tun. "Dass wir nun zu den Ersten zählen, die die neuen Tarnanzüge erhalten – sogar direkt durch die Ministerin übergeben –, zeigt den Stellenwert unserer Einheit. Neue Ausrüstung ist zudem eine große Motivation für Soldaten", sagt Rescheneder.

Basierend auf der Grundfarbe Beige sind in den Tarnanzügen fünf weitere Farbtöne verarbeitet, so ein Experte der Heeresbekleidungsanstalt. Beim Blick durch das Nachtsichtgerät "zerreißen" die Konturen des Getarnten, dieser ist dadurch deutlich schwieriger zu erkennen. Zudem sei versucht worden, die Mischung der Farben auf die Vegetation in Österreich abzustimmen, von "der Wiese bis zum Wald". In Hosen und Ellenbogenteile lassen sich Protektoren einschieben, und es gibt besonders atmungsaktive "Tarnhemden".

Bis das Heer flächendeckend mit den neuen Anzügen ausgestattet ist, werden allerdings mehrere Jahre vergehen.

Sanierung ab 2021

Auch baulich hofft man in der Rieder Kaserne auf Neuerung. Die Infrastruktur basiert auf der Errichtung im Jahr 1937, eine Sanierung ist erforderlich. "Die Kaserne ist sauber, aber in die Jahre gekommen", sagt Rescheneder. Die Planungen seien fortgeschritten. Ab 2021 soll die Bausubstanz in mehreren Schritten erneuert werden.

