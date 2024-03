Neue ÖBB-Spätverbindung von Wels ins Innviertel

Bis zur Realisierung war es ein langer Weg, nun ist es aber fix: Neben einem Zug, der seit vergangenem Dezember um 22.50 Uhr von Linz fährt, gibt es nun für den in Linz um 23.45 Uhr abfahrenden Zug einen Anschlusszug in Wels mit der Abfahrtszeit 0.09 Uhr. Dieser Zug hält an allen Haltestellen auf der Strecke zwischen Wels und Passau. Jene Zuggäste, die aus Wien anreisen, profitieren von diesem Angebot ebenfalls: Sie können den Zug um 22.28 Uhr von Wien nutzen und gelangen mit dieser Verbindung noch in die ländlichen Gemeinden.

"Gerade bei abendlichen Veranstaltungen in unserer Landeshauptstadt war es in der Vergangenheit kaum möglich, den letzten Zug zu erwischen. Mit der neuen Verbindung ist dies kein Problem mehr", sagt Bundesrätin Barbara Prügl (VP) aus Freinberg. Gemeinsam mit dem Grieskirchner VP-Nationalratsabgeordneten Laurenz Pöttinger setzte sie sich bei den ÖBB sowie der Landes- und Bundespolitik für die neue Verbindung ein: "Sie ist ein Zugewinn für unsere ländlichen Regionen, besonders im Inn- und Hausruckviertel, und ermöglicht ein sicheres Nachhausekommen für Jung und Alt zu später Stunde", sagt Pöttinger.

Zusätzlich gibt es in die Gegenrichtung einen Lückenschluss mit Abfahrt um 19.36 Uhr in Passau. Der Zug fährt um 20.21 Uhr in Neumarkt-Kallham ab und steht für einen Umstieg in Wels um 20.41 Uhr bereit. Die Abfahrt in Wels um 20.53 Uhr endet mit der Ankunft in Linz um 21.10 Uhr.

