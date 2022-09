Neue Pflegeleiterin am Krankenhaus

Angela Huber hat ihre Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin in Linz absolviert und arbeitet seit 2009 im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. Zuletzt war sie in der Bereichsleitung verschiedener Stationen und Zentren tätig und hat erfolgreich bereichsübergreifende Projekte geleitet. Berufsbegleitend absolvierte sie zwei Masterstudien an der Donau Universität Krems (Management Gesundheitswesen/Healthcare Management, Master of Business Administration) und ist zudem ausgebildete Qualitätsmanagement-Fachkraft. Die neue Pflegedirektorin tritt die Nachfolge von Birgit Fritz an, die im Rahmen des Gesundheitsparks der Barmherzigen Schwestern Ried nun Gesundheits- und Sozialeinrichtungen zu Fragen der Pflegeorganisation berät.