Neue Pächter bieten Pizza, Pasta und Hausmannskost

LOCHEN. Gemeinde Lochen fand nun Wirte für Bräugasthof.

Der Bräugasthof öffnet voraussichtlich im März Bild:

Nach monatelanger Suche hat die Gemeinde Lochen nun neue Pächter für "ihr" Wirtshaus gefunden: Zwei Brüder der Familie Lamaj übernehmen den Bräugasthof und unterzeichneten kürzlich den Pachtvertrag.

Die Geschwister möchten darin eine "Pizzeria" eröffnen, nebst Pizza und Pasta soll es aber auch traditionell österreichische Küche geben. "Das war uns ein Anliegen", sagt Lochens Bürgermeister Franz Wimmer (ÖVP), "ist es doch ein wichtiges Gasthaus bei uns im Ort, das auch nach Beerdigungen und Taufen besucht wird." Auf Nachfolgesuche ging die Gemeinde am See bereits im Oktober, als die vorherigen Pächter, die Familie Wehrli, aus familiären Gründen den Betrieb einstellte. Auf die Ausschreibung hätten sich etwa 20 Interessenten gemeldet, sagt das Ortsoberhaupt. Den meisten sei das Gasthaus aber dann doch zu groß gewesen.

Im Bräugasthof soll voraussichtlich im März der Betrieb wieder aufgenommen werden, dazu wird es heute noch gewerberechtliche Verhandlungen geben. Die Familie Lamaj ist keine unbekannte im Bezirk. Sie führe bereits den Kirchenwirt in Maria Schmolln und den in Moosbach, sowie ein Lokal in Uttendorf und auch eines in Deutschland, sagt Wimmer.

