Neue Pächter beim Kirchenwirt und Maader Hof

ST. AEGIDI/TAUFKIRCHEN. Die Gemeinde betreibt Traditionswirtshaus in St. Aegidi selbst. Erfahrenes Duo übernimmt Restaurant am Golfplatz.

Die Gemeinde St. Aegidi sucht Personal für den Kirchenwirt im Ortszentrum. Bild: Gemeinde

Ende des Vorjahres kündigte Bürgermeister Eduard Paminger (VP) im Interview mit den OÖN an, bereits Gespräche mit neuen Pächtern für den Kirchenwirt in St. Aegidi zu führen. Nun kommt es doch anders: Die Gemeinde selbst betreibt zukünftig das Gasthaus im Ortszentrum.

Alle Gemeinderäte waren sich bei der letzten Gemeinderatssitzung einig, den Kirchenwirt in St. Aegidi künftig selber zu betreiben. Es ist daher die Gründung einer Betreibergesellschaft geplant, um auch weiterhin einen traditionellen Kirchenwirt für Frühschoppen, Stammtisch, für die Vereine und für Feiern, Hochzeiten und Begräbnisse zu haben. Für den Betrieb des Kirchenwirtes wird nun ein motiviertes und kreatives Team gesucht. "Es werden zwei Köche, Fachkräfte für den Service und Personen für die Raumpflege gebraucht", heißt es von Seiten der Gemeinde. Damit könnten mitten im Ort Arbeitsplätze geschaffen werden. "Derzeit laufen die Vorbereitungen im Inneren des Hauses und sobald ein Team zur Verfügung steht, kann mit dem Wirtshausbetrieb wieder begonnen werden. Der Saal mit 250 Sitzplätzen eignet sich für Feiern und Seminare aller Art und kann zwischenzeitlich natürlich genutzt werden. Für einen Cateringbetrieb können Kontakte hergestellt werden."

Steiner kocht im Maader Hof

Neue Pächter des Maader Hofes am Golfplatz in Taufkirchen an der Pram sind seit 1. April die erfahrenen Gastronomen Daniel Steiner und Christian Floimayr. Daniel Steiner, gelernter Koch, ist seit mehr als 20 Jahren in der Gastro-Szene beheimatet. "Ich freue mich, dass es endlich losgeht", berichtet Steiner, der gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Christian Floimayr den Maader Hof in Zukunft führen wird.

Die Gäste dürfen sich auf eine gutbürgerliche Küche freuen. "In unserem Restaurant treffen saisonale und regionale Köstlichkeiten auf kulinarische Leckerbissen aus der ganzen Welt. Zudem werden wir auch Grillabende veranstalten", sagt Steiner. "Und wir werden ausschließlich Produkte aus der Region verwenden. Das ist mir besonders wichtig." Geöffnet hat der Maader Hof von Montag bis Sonntag von 10 bis zirka 22 Uhr. "Bei geselligen Runden wird auch schon mal länger geöffnet", sagt der neue Pächter. Zudem kann das Restaurant – auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten – für verschiedenste Feierlichkeiten gebucht werden. Auch die Golfsaison des Celtic Golf Course Schärding wurde bereits eröffnet. Alle Neuigkeiten und Informationen auf www.gcschaerding.at

