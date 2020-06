Neue Kraft im Expansionskurs

Der 46-jährige Baustoffexperte war zuvor mehr als 16 Jahre als Prokurist und Verkaufsleiter beim Ziegelwerk Eder tätig.

Traunwieser will in der neu geschaffenen Position die Expansion des Unternehmens an der Seite von Geschäftsführer Vinzenz Stocker vorantreiben. "Mein Ziel ist es, die Marke Tritscheler als Sonnenschutz-Gesamtanbieter noch bekannter zu machen und unsere Vertriebspartner zu stärken", so Traunwieser. "Digitale Tools" sollen eine wesentliche Rolle spielen. Neubaukästen aus Ziegel, Rollläden und Insektenschutzgitter werden in Eigenproduktion hergestellt. Ebenfalls am Standort St. Marienkirchen werden auf einer der modernsten vollautomatischen Fertigungsstraßen Europas Raffstores produziert, so Tritscheler.