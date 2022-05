Neue Kontrollstelle im Ringen gegen Mautflucht

Stark gestiegenes Verkehrsaufkommen auf der B148 macht Gemeinden wie Kirchdorf am Inn und St. Georgen bei Obernberg das Leben schwer, das Ausmaß sei mittlerweile unerträglich. Zuletzt wurden Resolutionen an das Land verfasst, um Maßnahmen einzufordern. Kolonne reihe sich an Kolonne, angesichts des Aufkommens werde es immer schwieriger, die B148 zu queren. Ortsteile wie Simetsham und Pirath seien vom Kirchdorfer Ortszentrum de facto abgeschnitten.

Ab Juli neue Kontrollstelle

Ein neuer Verkehrskontrollplatz an der B148 soll künftig helfen, die Situation etwas zu verbessern. Anfang Juli soll der Kontrollplatz fertiggestellt sein, vorrangig geht es um Mautflüchtlinge. "Nicht nur führt die höheren Verkehrsbelastung zu Unmut bei der Bevölkerung. Auch die Landesstraßen werden besonders durch den schweren Lkw-Verkehr in ihrer Struktur beschädigt, was zu teuren Sanierungen führt", so Verkehrslandesrat Günther Steinkellner. Mit dem neuen Verkehrskontrollplatz an der B148 zwischen Geinberg und Altheim schaffe man die Voraussetzungen, um stärker gegen Mautflüchtlinge vorgehen zu können. Aber auch ohne Lkw-Mautflüchtlinge dürfte die Verkehrsbelastung auf Sicht groß bleiben, zumal sehr viele Autofahrer die B148 als "Abkürzung" zum bereits fertiggestellten Abschnitt der bayerischen A94 nehmen. Bis diese durchgehend zur A3 bei Pocking fertiggestellt ist und dann direkt nach München führt, wird es noch dauern.

Sucht man über den oft verwendeten Kartendienst Google Maps die schnellste Route von Linz nach München, so wird man über die B148 durchs Innviertel gelotst, so das Land zur aktuellen Situation. Aufgrund der noch fehlenden Autobahnverbindung werde die B148 als Abkürzungsroute missbraucht. "Eine langfristige Entlastung kann nur durch das Voranschreiten des Autobahnausbaus erfolgen. Zum Break-even-Point einer schnelleren Verbindung über die Autobahn fehlen rund 30 Kilometer Schnellstraßennetz. Bis zur Fertigstellung der Infrastruktur können wir als zielgenaue Maßnahme mit unseren Kontrollen jene schwarzen Schafe, die als Mautflüchtlinge die B148 nützen, aus dem Verkehr ziehen", so Steinkellner. Bei einer größeren Kontrollaktion durch die Braunauer Polizei wurden zuletzt mehr als 350 Lkw kontrolliert. Von diesen hatten 86 Lenker das Fahrverbot ignoriert, sie wurden angezeigt, so das Land. (sedi)