Neue Initiative gegen Baumfällungen gegründet

Schlägerungen in der Au, entlang von Bächen, entlang des Inns, auf Hängen und entlang der Lamprechtshausener Straße machen viele Braunauer stutzig. "Der Unmut bei den Bürgern ist groß", sagt Margit Würflingsdobler. Gemeinsam mit fünf anderen besorgten Bürgern hat sie die "Initiative gegen Waldvernichtung" ins Leben gerufen. "Es gibt viele Beschwerden, aber die finden wenig Gehör. Wir haben jetzt eine Plattform in Form einer Homepage (wald-vernichtung-braunau.at, Anm. ) für diese Beschwerden gegründet", sagt Andreas Dobler.

Auch gesunde Bäume gefällt

Ziel der Initiative sei, darauf aufmerksam zu machen. "So einer rücksichtslosen Abholzung sollte Einhalt geboten werden", sagt Hermann Würflingsdobler. Denn es würden nicht nur kranke, sondern auch gesunde Bäume geschlägert, so die sechs Initiatoren. Damit nehme man Tieren Lebens-, aber auch den Menschen Erholungsraum weg.

Der Leiter des Forstdienstes der Bezirkshauptmannschaft, Peter Kölblinger, nennt mehrere Gründe für Schlägerungen. Vorwiegend Baumkrankheiten, wie das Eschensterben. Dieses habe auch bei uns ein dramatisches Ausmaß angenommen. Der Borkenkäferbefall sei ebenfalls enorm. Oft müssen Bäume aus Sicherheitsgründen entlang von Wegen geschlägert werden, wenn kranke neben gesunden wachsen, ist es meist ratsam, auch diese zu schlägern. "Die Bäume stehen oft miteinander in Kontakt, stützen sich gegenseitig", erklärt der Fachmann. Er weist aber vor allem auch darauf hin, dass Waldbesitzer ihre Waldflächen so bewirtschaften dürfen, dass sie – im Einklang mit dem Forstgesetz – auch Erträge daraus erzielen können. "Unser Forstgesetz ist eines der strengsten weit und breit", betont er. Wenn Wald gerodet wird, sprich, wenn aus diesen Flächen im Gegensatz zu Schlägerungen nicht mehr Wald wird, dann hat es sich Peter Kölblinger zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit den Besitzern, diesen Wald auf einer anderen Fläche im Bezirk neu aufzuforsten. "Jeder einzelne Quadratmeter gerodeter Wald steht wo anders. Wir haben gleichviel Fläche Wald wie 2005", sagt er.

"Die Antworten, die wir bisher erhalten haben, sind nicht befriedigend. Oft liegen Baumstämme sehr lange einfach da. Der Käferbefall wird so ja auch nicht bekämpft", argumentiert Angela Baumgartner. Ihr stößt sauer auf, dass jene Bäume, die vielen als Schutz vor Straßen- und Industrielärm dienten, gefällt wurden. "Zu sagen, Bäume sind kein Lärmschutz, lasse ich nicht gelten. Ein einzelner nicht, aber viele schon. Wir hören den Unterschied", sagt die Ranshofnerin. Wälder einfach verschwinden zu lassen, das sei nicht in seinem Sinne, betont Kölblinger. "Wir brauchen Bäume. Aber es wird auch heuer die Motorsäge laufen, der Borkenkäfer ist noch da. Auch die Schneelast Anfang des Jahres forderte ihren Tribut. Und Waldbesitzer dürfen auch wirtschaften, so lange sie sich an das Gesetz halten", sagt er.

