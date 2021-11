Neue Impfstraße in Schärding

"Sie wird von allen, ob erster, zweiter oder dritter Stich, sehr gut angenommen", sagt Thomas Meindl, Ärztlicher Direktor am Klinikum Schärding.

Ohne Voranmeldung

Ganz ohne Anmeldung und vorherige Testung kann die neue Pop-up-Impfstraße neben dem Klinikums-Haupteingang aufgesucht werden. Wer einen Impfpass hat, sollte diesen mitbringen. Ansonsten kann auch ein neuer ausgestellt werden. Dies ist ein zusätzliches Angebot zur öffentlichen Impfstraße, die sich beim Einkaufszentrum in St. Florian am Inn befindet. Kinderimpfungen für unter Zwölfjährige werden in der Pop-up-Impfstraße beim Klinikum Schärding allerdings nicht durchgeführt.