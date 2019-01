Neue HTL-Ausbildung: Netzwerktechnik und Cybersecurity

BRAUNAU. In der Abteilung "Informationstechnologie" werden ab Herbst 2019 35 IT-Universalisten ausgebildet – Anmeldung ab sofort.

Franz Matejka und Gerda Schneeberger unterrichten angehende IT-Spezialisten. Bild: (HTL)

Ab Herbst 2019 wird es zu den bisher bestehenden drei Abteilungen in der HTL Braunau eine neue und vierte geben: die Abteilung für Informationstechnologie, die sich vor allem mit Netzwerktechnik und Cybersecurity beschäftigen wird. Dort werden IT-Universalisten ausgebildet, die vor allem programmieren, Systeme administrieren, Netzwerke betreuen und für Sicherheit sorgen können. Anmeldungen für die neue Abteilung sind ab sofort möglich.

IT-Ingenieure werden nahezu in allen Wirtschaftsbranchen benötigt. Vor allem in Industrie- und Gewerbebetrieben, aber auch in den Sektoren Gesundheit (Krankenhäuser) und öffentliche Verwaltung sowie in vielen Dienstleistungsunternehmen wird die Informationstechnologie in den nächsten Jahren deutlich an Bedeutung zulegen. Damit werde der Bedarf an entsprechenden Experten massiv steigen, sagt Direktor Hans Blocher, der die Zukunftsorientierung und die Einzigartigkeit dieser Ausbildung betont.

"Gerade in mittleren und kleineren Firmen werden qualifizierte Mitarbeiter benötigt, die ein möglichst umfassendes IT-Wissen haben", sagt Abteilungsvorständin Gerda Schneeberger.

Mit 35 Ausbildungsplätzen wird gestartet, Schneeberger möchte speziell Frauen zu dieser Ausbildung ermutigen: "Denken in Systemen, Genauigkeit, logische Analyse sind Fähigkeiten, die Frauen von klein auf trainieren." Näheres zu dieser neuen Ausbildung gibt es beim Informationsnachmittag am Freitag, 15. Februar, in der HTL Braunau bzw. online auf der HTL-Homepage und im Sekretariat.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema