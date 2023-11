Neue Füllung für die Bierbox der Bierregion Innviertel

Neun Biere von verschiedenen Brauereien aus der Region können probiert werden. In den vergangenen Jahren waren die Boxen von einem externen Unternehmen abgepackt worden, heuer trafen sich die Brauer der Bierregion, um diese Aufgabe unter dem Motto "alle für einen, einer für alle" selbst in die Hände zu nehmen. Erhältlich ist das süffige Paket bei den Brauereien oder beim Tourismusverband "s’Innviertel" in Geinberg und Ried.

