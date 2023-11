Neue Führung im Stift Reichersberg: Hans Peter Hochhold folgt Karl Reininger

"Mit Ende Juni 2024 wird der langjährige Stiftsadjutor des Stiftes Reichersberg Karl Reininger seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, wurde bereits jetzt seine Nachfolge geklärt. Ab Juli 2024 wird demnach Hans Peter Hochhold aus St. Martin im Innkreis als neuer Wirtschaftsdirektor übernehmen." Das gab die Stiftsleitung am Donnerstagvormittag bekannt. Hans Peter Hochhold, er war bis Sommer als Bürgermeister in St. Martin aktiv, wird bereits ab Jänner 2024 als Leiter des Bildungszentrums im Stift Reichersberg tätig sein und dann bis zum Sommer schrittweise weitere Aufgabengebiete abdecken.

"Wertvolle Erfahrungen"

Prälat Markus Grasl betont die Bedeutung der Kontinuität in der Stiftsführung: " Karl Reininger war und ist eine große Stütze für mich, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Dementsprechend wichtig ist es aber auch für die weitere Entwicklung des Stiftes, dass es in der wirtschaftlichen Führung eine gewisse Kontinuität gibt, wenn er nächstes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand wechselt. Ich freue mich daher sehr, dass wir Hans Peter Hochhold als seinen Nachfolger gewinnen konnten. Er ist in der Region sehr gut vernetzt und bringt aus seinen bisherigen beruflichen Tätigkeiten eine Vielzahl an wertvollen Erfahrungen für das breitgefächerte Aufgabengebiet als Wirtschaftsdirektor des Stiftes Reichersberg mit."

"Abwechslungsreich und verantwortungsvoll"

Der designierte Stiftsadjutor Hans Peter Hochhold sagt: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe im Stift Reichersberg, dem ich schon lange durch persönliche Kontakte verbunden bin. Aufgrund der vielfältigen wirtschaftlichen Ausrichtung des Stiftes ist die Position des Wirtschaftsdirektors sicherlich überaus abwechslungsreich und gleichzeitig sehr verantwortungsvoll." Er freue sich, dass Prälat Grasl und der Konvent ihn damit betraut haben.