Neue Fachkräfte für Betreuung

Und das, obwohl die Rahmenbedingungen nicht einfach waren, denn pandemiebedingt wurde der Lehrgang im Frühling 2020 online gestartet.

Die neuen, dringend benötigten Fachkräfte werden ab sofort in Alten- und Pflegeheimen, in den mobilen Diensten, in Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Sozialzentren aktiv. Allen am Sozial- und Gesundheitsbereich mit Schwerpunkt Altenarbeit Interessierten wird am 5. Juli um 18 Uhr am BFI Ried ein Info-Abend geboten.